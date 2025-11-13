Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik sosyal desteklerin bütçede yüzde 53 paya ulaştığını açıkladı. Bakan Göktaş, “Evde bakım, koruyucu aile, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara verilen destekler 287 milyar lira. Bu rakam, bakanlık bütçemizin yüzde 53’üne denk." dedi.

ESMA ALTIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, küresel bir mesele olan kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sıfır tolerans ilkesiyle yürütmeyi sürdürdüklerini belirterek, mücadele kapsamında yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Göktaş, “Şiddet mağdurlarının iyilik hâlini güçlendirmek amacıyla şiddetin kaynağına inen yeni bir destek modeli geliştiriyoruz. Bu modelle, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahaleyle, faili de odağa alarak şiddet döngüsünü kırmayı hedefliyoruz. Yeni eylem planımızı dijital şiddet dâhil olmak üzere, kadınların bugün karşılaştığı tehditlere ve geleceğin risklerine cevap verecek biçimde hazırlıyoruz” dedi.

Bakanlık bütçesinde de kadın dostu bir tutum sergilediklerini aktaran Göktaş, “2026 yılı bütçemizde evde bakım, SED, koruyucu aile, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara verilen destekler, Aile Destek Merkezi ve Sosyal Dayanışma Merkezi projeleri, genel sağlık sigortası primleriyle birlikte kadınlar için ayrılan toplam tutar 287 milyar 36 milyon liradır. Bu rakam, bakanlık bütçemizin yüzde 53’üne denktir” diye konuştu.

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde başlatılan ve şu an 81 ilde yaygınlaştırılan evlenecek çiftlere destek kredisi olan “Aile ve Gençlik Fonu” ile bugüne kadar 62 bin 74 çiftimiz projeden yararlanmaya hak kazandığını söyledi. Bakan Göktaş “49 bin 112 çiftimize 7 milyar 367 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. 125 bin 112 gencimiz evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetimizden faydalandı. Bunun yanı sıra, pek çok sektörde yaptığımız 1.925 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık” dedi. Aile Bakanı Göktaş “Aile Yılı” kapsamında bu yıl doğum yardımı sisteminde de önemli bir reform gerçekleştirildiğini ifade ederek “Mayıs ayından bugüne kadar, 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme gerçekleştirdik” diye konuştu.

SEVDA KILIÇ

