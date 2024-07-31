Mahmut Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor! TBMM'de konuşacak

Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye gelip TBMM'de bir konuşma yapacağı açıklandı. Erdoğan geçen hafta "Abbas'ı davet ettik ama gelmedi. Davetimize icabet etmediği için önce bizden özür dilemeli" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a sitem etmiş ve "Abbas'ı davet etmediğimizi kim söyledi? Davet ettik ama gelmedi. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Abbas, davetimize icabet etmediği için önce bizden özür dilemeli" ifadelerini kullanmıştı.

SUİKASTIN ARDINDAN NETLEŞTİ

Bu sözlerin ardından Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın Türkiye'ye yakında resmi ziyarette bulunarak Meclis kürsüsünde konuşma yapacağını duyurdu. Dün gece Hamas lideri Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından Abbas'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." dedi.