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Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD&#039;dan son dakika açıklaması
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. 

İlk bilgilere göre deprem saat 11.54'te, 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.55 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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