Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntıyla ilgili ilk verileri açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.
İlk bilgilere göre deprem saat 11.54'te, 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.55 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar