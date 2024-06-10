Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku ve paniğe neden oldu, bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı