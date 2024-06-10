Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 00:06 - Güncelleme:

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku ve paniğe neden oldu, bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.