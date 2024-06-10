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Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korku ve paniğe neden oldu, bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 23.15'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı - 1. Resim

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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