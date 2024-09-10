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Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’da uzun yıllar terzilik yapan Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar asansörde kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki Karacalar’ın ölümü Manisa’yı hüzne boğdu.

Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinin Çarşı Mahallesinde 4 dönemdir muhtarlık yapan terzi Vahit Karacalar, MASKİ'deki muhtarlar toplantısı öncesi asansörde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa’da uzun yıllardır terzilik yapan ve 4 dönemdir Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinin Muhtarı olan Vahit Karacalar hayatını kaybetti. Karacalar'ın, MASKİ’de yapılacak olan toplantıya giderken MASKİ binasındaki asansörde kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirtildi. 

Çarşı Mahallesinin 4 dönemdir muhtarlığını yapan ve 59 yaşında hayatını kaybeden Karacalar'ın vefatı üzerine MASKİ'deki muhtarların ziyareti ve toplantısı da ertelendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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