Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi
Manisa’da uzun yıllar terzilik yapan Çarşı Mahallesi Muhtarı Vahit Karacalar asansörde kalp krizi geçirdi. 58 yaşındaki Karacalar’ın ölümü Manisa’yı hüzne boğdu.
Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinin Çarşı Mahallesinde 4 dönemdir muhtarlık yapan terzi Vahit Karacalar, MASKİ'deki muhtarlar toplantısı öncesi asansörde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Manisa’da uzun yıllardır terzilik yapan ve 4 dönemdir Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesinin Muhtarı olan Vahit Karacalar hayatını kaybetti. Karacalar'ın, MASKİ’de yapılacak olan toplantıya giderken MASKİ binasındaki asansörde kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirtildi.
Çarşı Mahallesinin 4 dönemdir muhtarlığını yapan ve 59 yaşında hayatını kaybeden Karacalar'ın vefatı üzerine MASKİ'deki muhtarların ziyareti ve toplantısı da ertelendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı