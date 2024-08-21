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Manisa'daki skandal görüntülere AK Parti'den kınama! Kadına şiddet kabul edilemez

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Manisa&#039;daki skandal görüntülere AK Parti&#039;den kınama! Kadına şiddet kabul edilemez

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'da bir kadının sokak ortasında eşi tarafından dövülmesini şiddetle kınadı. Çelik "Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadına yönelik şiddeti lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur, ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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