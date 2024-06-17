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Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marmara Denizi&#039;nde meydana gelen deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem - 1. Resim

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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