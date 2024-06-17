Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.

Burdur'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, işte ilk veriler...

Burdur'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, işte ilk veriler...

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.