Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.
AFAD, Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi olduğu belirtildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi