Marmaray İstasyonu'nda kadın güvenliğe bıçaklı saldırı! Şüpheli tutuklandı

Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu'nda kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Marmaray İstasyonu'nda korkunç bir saldırı meydana geldi. İstasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki G.K. isimli kadın, istasyon girişinde bıçaklı saldırıya uğradı.

36 yaşındaki Ç.A. tarafından yüzünden, kolundan ve sırtından bıçakla yaralanan G.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

11 AYRI SUÇTAN SABİKASI VARMIŞ

Polis ekipleri, kaçan zanlı için çalışma başlatırken, kısa süre yakalanan Ç.A. gözaltına alındı. Şüphelinin mağdura karşı kin beslediği için olayı gerçekleştirdiği ve 11 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı. İfadesi alınan şüpheli Ç.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Güvenlik kamerası tarafındankaydedilen görüntülerde, istasyon girişindeki görev alanında oturan G.K'ye hızla yaklaşan şüphelinin saldırması, çevredekilerin engelleme çabalarına rağmen kadın güvenlik görevlisini bıçaklaması yer aldı.