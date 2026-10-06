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MEB'den etkinlik teyakkuzu! 5 tema belirlendi, 160 etkinlik örneği oluşturuldu

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MEB'den etkinlik teyakkuzu! 5 tema belirlendi, 160 etkinlik örneği oluşturuldu
Başlık ResmiMEBden etkinlik teyakkuzu! 5 tema belirlendi, 160 etkinlik örneği oluşturuldu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sosyal Etkinlikler Politika Belgesi yayımlandı. "Kültür Dünyamız", "Sanat", "Spor", "Bilim" ve "Doğa-Çevre-Toplum" olmak üzere beş tema belirlenirken; 160 etkinlik uygulama örneği oluşturuldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Sosyal Etkinlikler Politika Belgesi, sosyal etkinliklere yönelik yeni bir uygulama çerçevesi ortaya koyuyor.

Belge, sosyal etkinlikleri bütüncül bir gelişim süreci olarak ele alıyor. Okulların, sosyal etkinliklerini politika belgesindeki amaç ve ilkeler doğrultusunda öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alarak planlaması öngörülüyor.

Bu kapsamda üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri gibi kurumlarla sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması, planlama ve uygulama esasları arasında yer alıyor.

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BEŞ TEMA BELİRLENDİ

Okullarda gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler "Kültür Dünyamız", "Sanat", "Spor", "Bilim" ve "Doğa-Çevre-Toplum" olmak üzere beş tema altında yapılandırıldı.

Bu temalar doğrultusunda, sosyal etkinliklere yönelik 5 ana hedef ve bu hedeflere bağlı 26 alt hedef belirlendi.

Okul Temelli Sosyal Etkinlikler Eylem Planı Sosyal etkinlik temalarına yönelik ortaya konulan hedef ve alt hedefler doğrultusunda, tüm okullarda yıllık Okul Temelli Sosyal Etkinlikler Eylem Planı hazırlanacak.

Bu planlarla öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımlarının artırılması hedeflenecek.

160 ETKİNLİK ÖRNEĞİ YER ALIYOR

"Kültür Dünyamız" teması için 55, "Sanat" teması için 25, "Spor" teması için 25, "Bilim" teması için 25 ve "Doğa-Çevre-Toplum" teması için 30 olmak üzere toplam 160 etkinlik uygulama örneği oluşturuldu.

Yeni öğrenci kulüpleri Sosyal Etkinlikler Politika Belgesi ile yeni ve güncel 48 öğrenci kulübü oluşturuldu.

Bu kulüpler arasından Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü, Beyazay Kulübü, Siberay Kulübü, Tarih ve Kültürel Miras Kulübü, Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübü, Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Kulübü ile Yaşam Becerileri Kulübü olmak üzere 8 öğrenci kulübü de tüm okullarda kurulması zorunlu öğrenci kulüpleri kapsamına alındı.

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E-OKUL ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Yeni yapının önemli unsurlarından biri de sosyal etkinliklerin veriye dayalı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi olacak. Etkinliklerin niteliği, öğrenci katılımı, kapsayıcılık düzeyi ve tema uygulamaları saha gözlemleri ile e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü üzerinden takip edilecek.

Elde edilen veriler doğrultusunda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve uygulamaların sürekli geliştirilmesi hedefleniyor.

Politika belgesinin ekinde ayrıca, 2026-2027 ile 2029-2030 eğitim öğretim yılları arasındaki dönem için yıllık artış hedefleri de belirlendi.

Politika belgesinin genel çerçevesinde öğrencinin sosyal etkinlik sürecinin öznesi olması temel yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Proje ile atölye, saha uygulaması ve sosyal sorumluluk çalışmaları gibi deneyimsel öğrenme fırsatları artırılarak öğrencilerin kültür, sanat, spor, bilim ve çevre alanlarında aktif deneyimler kazanması amaçlanıyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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