Meclis’in ana gündemi ekonomi̇ paketi̇! Bayram tatili sonrası TBMM'DE mesai̇ başlıyor

Temmuz sonuna kadar çalışması planlanan Meclis’in ana gündemi ekonomi paketi ve 9’uncu Yargı Paketi olacak. Önümüzdeki hafta, ilk olarak kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. Asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketi de önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Dokuz günlük bayram tatilinin ardından TBMM Genel Kurulu, yarın yeniden mesaiye başlayacak. Temmuz sonuna kadar çalışması planlanan Meclis’in ana gündemi ekonomi paketi ve 9’uncu Yargı Paketi olacak. AK Parti kurmayları, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun da Meclis tatili öncesi yasalaştırılacağını kaydetti.

Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda ilk olarak kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor. Teklif ile, kripto para piyasasında şeffaflığı artırmak ve yatırımcıyı korumanın yanı sıra, kurallara uymayan platformlara ağır yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Ulaştırma alanında bazı yeni düzenlemeler öngören teklif de Meclis tatile girmeden genel kurulda görüşülecek. Bu teklife göre, havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa binemeyecek. Teklifle ayrıca, uçuş izni almadan veya sivil havacılık ya da mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA-drone uçuran ve güvenlik güçlerince tespit edilen kişilerin 60 bin lira ceza ödemesi öngörülüyor.

VERGİ PAKETİ SUNULUYOR

AK Parti’nin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunacağı vergi paketinde ise asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Teklifte, bazı KDV istisnalarının kaldırılması, engellilerin araç alımındaki ÖTV indirimi uygulamasının yeniden düzenlenmesi, yurt dışı çıkış harcının artırılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bazı vergi cezalarının artırılması gibi düzenlemeler de öngörülüyor. Vergi paketinde ayrıca vergi kaçıranları bildirenlere verilen ihbar ikramiyelerinin artırılması, motokuryelerin elde ettiği gelirin vergilendirilmesi ve AR-GE personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi yer alıyor. Yem, gübre, yabancılara verilen sağlık hizmetleri, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının yeni teklifle kaldırılması hedefleniyor.

CEZASIZLIK ALGISI BİTİYOR

Meclis tatile girmeden önce, casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK’da yeni bir suç ihdas edilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren 9’uncu Yargı Paketi de kanunlaştırılacak. Bu doğrultuda denetim serbestliğinden faydalanabilmek için en az 30 gün cezaevinde kalma şartı gelecek. Mevcut durumda, iki yıl ve altında ceza alan kişiler cezaevine girmiyor. Toplumdaki cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi, 30 gün cezaevinde kalma şartına bağlanacak.

Teklife göre ayrıca hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve ön ödeme kapsamına alınacak. Para cezası artık devlete ödenecek. Boşanma davasının reddi sonrası üç yıl bekleme kuralı bir yıla inecek. Anayasa Mahkemesi üç yıllık sürenin taraflara katlanamayacakları bir külfet yüklediği gerekçesiyle bu hükmü iptal etmişti.

Google yetkilileri yarın TBMM’ye geliyor. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında “dijital telif” gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek. Yayman “Biz, emeğin çalınmasına, istismar edilmesine karşıyız. Google yetkililerinden Avrupa’da hangi normları ve usulleri uyguluyorlarsa Türkiye’de de aynı normları ve usulleri uygulamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu konuda bir çalışmaları olduğunu anlatan Yayman, bir ortak akıl toplantısı yaptıklarını ve bir masa belirlediklerini söyledi. Yayman, haberin telif konusu hâline gelmesi ve dijitalleşme nedeniyle reklam, ilan gelirlerinin düşmesine bağlı olarak gerçek anlamda haberciliğin ‘ölüme terk edilmemesi’ gerektiğinin altını çizdi.