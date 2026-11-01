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Meclis'te bu hafta dikkat çeken gündem! 3 önemli başlık masada

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Meclis'te bu hafta dikkat çeken gündem! 3 önemli başlık masada
Başlık ResmiMeclis'te bu hafta dikkat çeken gündem! 3 önemli başlık masada

TBMM'de yeni haftanın gündemi belli oldu. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması görüşülecek. Meclis'te ayrıca 2027 yılı bütçe maratonu devam edecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 3 Kasım Salı günü başlayacak yeni haftada yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurulda Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilirken, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ele alınacak.

KIZILAY'A YENİ YETKİLER GELİYOR

Genel Kurulda görüşmeleri süren Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ülkelerin milli cemiyetlerinden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak.

Düzenlemeyle ayrıca afet, savaş, çatışma ve olağanüstü dönemlerde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor. Kızılay il ve ilçe şube başkanları da bulundukları yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alacak.

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MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI GÖRÜŞÜLECEK

Genel Kurulun gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması olacak. Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

2027 BÜTÇE MARATONU DEVAM EDİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmeleri de sürecek. Komisyonun haftalık takviminde bakanlıkların bütçeleri ele alınacak.

  • 2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • 3 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • 4 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı
  • 5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı
  • 6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Saat 11.00'de başlayacak görüşmelerin yanı sıra TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Güvenlik ve İstihbarat komisyonları da toplanacak.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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