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Haberler > Gündem > Mehmet Öntürk partililere hitap etti: Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız

Mehmet Öntürk partililere hitap etti: Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk kazandı. İl başkanlığı binasında toplanan partililere seslen Öntürk, "Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve başardık. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Hatay’da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazandı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan il başkanlığı binasına gelerek partililerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Öntürk, kendini destekleyen vatandaşlara seslendi.

"HATAY'I YENİDEN AYAĞI KALDIRACAĞIZ"

Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Öntürk, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Etle tırnak gibi birbirimize sarıldık, sonuç itibariyle başardık. Bundan sonra görevimizin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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