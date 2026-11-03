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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiMerkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmada Doğan'ın eşi Mehmet Ali Doğan dahil 5 kişi tutuklanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğan hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "irtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiMerkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, Doğan'ın Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiMerkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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