İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Mersin'de Brezilya'dan gelen Kamerun bayraklı gemiye Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçirildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Mersin'de Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla uyuşturucu sevkiyatı engellendi.

BREZİLYA'DAN GELEN GEMİYE OPERASYON

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda Brezilya'dan gelen Kamerun bayraklı gemiye operasyon düzenlendi.

Geminin özel bölmesinde gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 600 milyon TL olan 136 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Mersinde uluslararası uyuşturucu operasyonu! 600 milyon liralık kokain ele geçirildi

İKİ OPERASYONDA 2,1 MİLYAR LİRALIK UYUŞTURUCU

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, eylül ayında da Mersin'de Brezilya'dan gelen bir gemide 350 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını hatırlattı.

Çiftçi, iki operasyonda uluslararası uyuşturucu şebekelerine ait yaklaşık 2,1 milyar TL değerinde 486 kilogram kokaine el konulduğunu bildirdi.

Mersinde uluslararası uyuşturucu operasyonu! 600 milyon liralık kokain ele geçirildi

"BÜTÜN HESAPLARINI BOZACAĞIZ"

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Çiftçi, "Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin güzergâhı, limanlarımızı zehir sevkiyatının adresi hâline getirmeye çalışanların bütün hesaplarını bozacağız!" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini ve emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

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