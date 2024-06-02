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Meteoroloji Eskişehir'i uyardı! Sıcaklıklar pik yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji Eskişehir&#039;i uyardı! Sıcaklıklar pik yapacak
Meteoroloji, Eskişehir, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji tarafından vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor.

Yüksek seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, rüzgarın öğle saatlerinde kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Şehir merkezinde ortalama sıcaklığın 32 derece olacağı belirtilirken, Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığının 40 derece olması öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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