Meteoroloji haritayı güncelledi, kar İstanbul'un kapısında! Prof. Dr. Orhan Şen'den lapa lapa kar tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu haritasını güncelleyerek son değerlendirmelerini yayımladı. Hava tahmin kurumu İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı için sevindirici haberi verdi. Hafta sonunda kar yağışının İstanbul dahil birçok bölgede etkili olması beklenirken mega kent için Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den dikkat çeken tahmin geldi. Uzman isim "İstanbul'a lapa lapa kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Balkanların üzerinden Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgası Trakya bölgesi başta olmak üzere Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkisini gösteriyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırıklareli'de yaşanan yoğun kar yağışının ardından "İstanbul'da karın ne zaman yağacağı" sorusu hala cevap bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ile kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji, son değerlendirmelerle hava durumu haritasını güncelerken, uzman isim Orhan Şen'den İstanbul için dikkat çeken tahmin geldi.

METEOROLOJİ HARİTAYI GÜNCELLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki birçok şehir için kar ve yağmur uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 1 ila 3 derece birden düşeceği tahmin eden hava tahmin kurumu, yapılan son değerlendirmelerin ardından hava durumu haritasını güncelledi. Son verilere göre, kar yağışının İstanbul dahil birçok bölgede etkili olacağı görüldü.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı için hafta sonunu işaret etmesinden sonra uzman isim Orhan Şen'den mega kent için kar yağışı tahmini geldi.

Orhan Şen, "İstanbul'da lapa lapa kar yağacak mı?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Üşüten bir hava var ama kar havası değil. Şuanda yağış yok. Yağış olacak ama kar yağışı biraz zor gözüküyor. Bugün İstanbul öğleden akşama kadar yağmurlu. Sıcaklık 6 derecenin üzerinde. Bu kar sıcaklığı değil. Kar yağışı olması için 4 derecenin altında olması lazım. Soğuk havalar yağışla birlikte geliyor ama sıcaklık bir türlü 4 derecenin altına düşmüyor.

Kar yapacak sıcaklığa ulaşamıyoruz. Kar yağışı bugün gözükmüyor. Ama şunu da söyleyelim. Sıcaklık biraz yarın 5 dereceye düşecek. Yüksek kesimlerde karla karışık bir hava olabilir. Pazar gecesi ve pazartesi günü de karla karışık yağmur görebiliriz.

İstanbul'a lapa lapa kar yağacak diye bir durum yok. Salı gününden itibaren kuru bir havaya giriyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin civarına gelecek. Şubat ayında kar yağışı görebiliriz. Martın ilk 10-15 gününde de kar yağabilir."