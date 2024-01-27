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    • İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kara gömülen yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Yol açma çalışmaları devam ederken güçlükle sağlanan ulaşım nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kar, Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı, yolda kalan araçlar uzun kuyruklara neden oldu. 

    Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

    KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYİ BULDU

    Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreyi buldu. Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler adeta kardan kaybolurken, araçlarda kar altında kaldı.

    İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRDÜ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de kar uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Devrek-Ankara yolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla dolan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin imdadına ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler hem kar küreme hem de tuzlama araçları ile güzergahta çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

    ZİNCİRLEME KAZALAR MEYDANA GELDİ

    Erzincan’da gece saatlerinde kar ve tipi etkisini artırdı. Erzurum-Erzincan karayolunda 3 araçlı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

    Öte yandan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan aracı kurtarmaya giden çekici, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 7 metrelik şarampole yuvarlandı.

    İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    GÖRÜŞ MESAFESİ 40 METREYE KADAR DÜŞTÜ

    Bolu’da, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

    İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

    Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

    İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    21 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANAMADI

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Sarıkamış ilçesi Karakurt köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı. Bölgede araç kuyruğu oluştu.

    Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam etti.

    İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu

    Bingöl'de 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Adana'nın Kozan ilçesinde kar nedeniyle 6 araçta mahsur kalan 14 kişi, yolun iş makinesiyle açılmasıyla kurtarıldı.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KarHava DurumuMeteoroloji
    Haberler > Güncel > İç ve Doğu Anadolu kara teslim! Yollar kapandı, uzun kuyruklar oluştu
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