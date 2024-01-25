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    Doğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün etkisini artıran yağışlarda Van'da 201, Muş'ta 241, Bitlis'te 266, Hakkari'de 100, Erzurum'da, Kars'ta ve Ağrı'da da yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma kapandı. 

    Doğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı dün itibarıyla şiddetini artırdı. Onlarca il beyaza bürünürken, yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. 

    Van'da etkili olan yağışlarda Bahçesaray’da 20, Başkale’de 12, Çatak’ta 53, Erciş’te 55, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 39, Muradiye’de 5, Saray 1 ve Tuşba ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir, İpekyolu, Edremit, Tuşba belediyesi 3 ve diğer belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Doğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı

    Muş'ta da etkisini artıran kar nedeniyle 241 köy yolu kapanırken Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

    Doğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı

    Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise kent genelinde 35 köy ve 65 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

    Doğu Anadolu beyaza teslim: Yürünecek yol kalmadı

    Kışın çetin geçtiği Iğdır, Ağrı ve Kars'ta da yüzlerce yerleşim yeri kara teslim oldu.

    İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını yürütürken kimi kar temizleme araçlarının da mahsur kaldığı görüldü. 

    DON VE BUZLANMA UYARISI

    Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edildiğini belirtilerek, “Sabah saatlerinde Hakkâri ilinin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren de Muş ilinin merkez ve Varto ilçelerinde aralıklı kar yağışı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

    Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Van Gölü için hava durumu çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 metre görüş orta, yağış anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van’da 4, Hakkâri ve Muş’ta 2, Bitlis’te 0 derece olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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