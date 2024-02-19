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    • Haberler > Gündem > Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor, çığ tehlikesine dikkat

    Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor, çığ tehlikesine dikkat

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor, çığ tehlikesine dikkat
    Meteoroloji, Sağanak, Hava Durumu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji haftanın ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun batı ve orta kesimlerinde hava açık ve puslu, doğu ve kuzey kesimlerinde ise yağmurlu ve karlı geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

    Meteoroloji 19 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, haftanın ilk gününde sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, Hatay için sarı kodlu uyarı verdi. İki bölgede ise çığ tehlikesi bulunuyor. İşte günün hava durumu tahminleri...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor. Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek. Ardahan, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve bu illerin yüksek kesimlerinde kar bekleniyor.

    Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunurken, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor, çığ tehlikesine dikkat

    İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MERSİN °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    KAYSERİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    BOLU °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    AĞRI °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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