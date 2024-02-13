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    • Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuvvetli Yağış, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteorloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Meteorloji sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

    Türkiye yeniden soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için son tahminlerini paylaştı. Meteoroloji 6 ili sarı ve turuncu kodla uyardı.

    TÜRKİYE GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ HAKİM

    Meteorolojinin tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Mersin, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun

    SİS VE ÇIĞ TEHLİKESİ

    Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun

    6 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD YAYIMLANDI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında kuvvetli yağış bekleyen hava tahmin kurumu Batı Akdeniz'de fırtına bekliyor.

    Yarın için uyarılar şu şekilde:

    • Antalya için sarı ile turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
    • Burdur ile Isparta için sarı ile turuncu kodlu yağmur uyarısı
    • Manisa ile Aydın için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
    • Muğla için sarı ile turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kodlu rüzgar uyarısı

    Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunMETEOROLOJİ TEK TEK SAYARAK UYARDI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riskine karşı uyardı. Meteorolojinin uyarıları şu şekilde:

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüKuvvetli Yağış
    Haberler > Gündem > Meteoroloji'den 6 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli yağışa karşı dikkatli olun
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