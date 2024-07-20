Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! 10 kent için 'sarı kod' verildi

Meteoroloji 20 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerinde 10 kenti kuvvetli gök gürültülü sağanak konusunda sarı kod ile uyardı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar ve yüksek nem ise bunaltmaya devam edecek. İşte detaylar...

Son günlerde yurt genelinde etkili olan yüksek nem, adeta nefes aldırmıyor. Gündüzleri mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklara eklenen nem vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji 20 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerinde sağanak beklenen illeri açıkladı, İstanbul için kısa süreli ve yerel yağış müjdesini verdi.

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE DEVAM EDECEK

Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

10 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen 10 kenti ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Uyarı alan iller şöyle: Ağrı, Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Ordu, Rize, Trabzon, Ardahan ve Iğdır.



20 Temmuz 2024 MGM hava durumu tahmin haritası



21 Temmuz 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 34°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 34°C

Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık