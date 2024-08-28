Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye birçok ekip sevk edildi

Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye birçok ekip sevk edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde hareketi saatler yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cezaevinin bulunduğu bölgeye birçok itfaiye ve ambulans sevk edildiği görüldü.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı kameralara yansıdı. 

Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye birçok ekip sevk edildi - 1. Resim

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ 

Metris Cezaevi sosyal medyada da gündem olurken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 
Düzenleyen:  - Gündem
Telegram CEO'su Pavel Durov'un tutuklanmasında ABD iddiası! Macron'a talimat mı verildi?Galatasaray - Young Boys maçında saha karıştı! Oyuncular birbirine girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da sel felaketi! 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti - GündemSel felaketinde 48 saatte 17 kişi hayatını kaybettiİsrailli Tümgeneralden Netanyahu'ya ateşkes çıkışı! Uçurumun dibine düşebiliriz - GündemTümgeneral Netanyahu'ya baş kaldırdıBeyaz Saray duyurdu! İran saldırı için hazır - Gündem"İran saldırı için hazır"Tiktok'ta Gazze'nin sesi olmuştu! İsrail Mohammad "Medo" Halimy'i de katletti - Gündemİsrail "Medo" Halimy'i de katlettiFatih'te 5 katlı binada çökme! Genç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildi - GündemGenç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildiAnkara'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu - GündemAnkara'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...