Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye birçok ekip sevk edildi
Düzenleyen: Sezer Doğru- Güncelleme:
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İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde hareketi saatler yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cezaevinin bulunduğu bölgeye birçok itfaiye ve ambulans sevk edildiği görüldü.
İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı kameralara yansıdı.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem