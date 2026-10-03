Mezitli’de imar ve rüşvet iddiaları: Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci ile eşi aynı dosyada

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci hakkında dikkat çeken iddialar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamındaki beyanlarda para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin TL ödeme ve 5 milyon TL rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde çalışan eşi Merve Küsbeci kritik imar dosyalarında beraber yer alıyor. Dosyada para karşılığında imar değişikliği gerçekleştirildiği, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin TL ödeme istendiği ve bir şirket temsilcisinden 5 milyon TL rüşvet istenildiği yönünde beyanlar bulunuyor.

Soruşturma dosyasına göre 2024 ve 2025 senelerinde Davultepe ve Tece bölgelerinde yapılan imar çalışmalarında bazı arsa sahipleriyle para karşılığında anlaşmalar yapıldığı ile ilgili beyanlar yer alıyor.

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PARA VEREN KİŞİLERİN LEHİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ

Dosyadaki anlatımlarda, normal koşullarda arsa sahiplerinden yüzde 38-40 oranında arsa payı alınması gerekirken farklı bir yöntem uygulandığı belirtiliyor.

Atilla Küsbeci’nin, Serkan Şahin ve Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına arsa sahipleriyle görüştüğü, para veren kişilerin arsalarında imar yoğunluğunun artırıldığı ya da lehlerine imar değişiklikleri yapıldığı belirtiliyor.

ARSA SAHİPLERİNDEN ALINAN PARALAR PAYLAŞILDI

Dosyaya giren anlatımlara göre arsa sahiplerinden alınan paralar Serkan Şahin tarafından nakit olarak toplandı. Paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaştırıldığı yönünde ifadelerde bulunuldu.

Dosyada bu sisteme örnek olarak Ahmet Şifan, Vedat Yıldız ve Faik Yıldız’ın isimleri yer alıyor. Vedat ve Faik Yıldız’ın Serkan Şahin’e para verdikten sonra arsalarında kendi lehlerine imar değişiklikleri yapıldığı kaydediliyor.

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USÜLSÜZ KAZANÇLARLA EV ALINDI

Soruşturma dosyasındaki bir başka başlık, Mutlu Mezitli firması üzerinden yapılan doğrudan temin ve ihaleler ile alakalı.

Dosyada Kubilay Özsoy’un bu işlemler üstünden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, Ahmet Serkan Tuncer’in ise bu parayla Gama Konutları’ndan bir ev aldığı yönünde beyan yer alıyor. Söz konusu konutun Tuncer yerine Kubilay Özsoy adına kaydedildiği belirtiliyor.

KÜSBECİ ÇİFTİNİN İSMİ LİVA VE VİSTA OTELLER DOSYASINDA

Atilla ve Merve Küsbeci’nin adlarının beraber geçtiği önemli başlıklardan biri Liva ve Vista Oteller ile alakalı imar işlemleri.

Dosyadaki beyanlarda Necip Yücesoy’a ait Liva Otel ile Fatih Yücesoy’a ait Vista Oteller’de imara aykırı kısımlar olmasına karşın belediyenin bu alanlara müdahale etmediği aktarılıyor.

Atilla Küsbeci ile eşi Merve Küsbeci’nin otellerin imar işlemlerini onayladıkları, imara aykırı kısımlar ile ilgili belediyeye ulaşan şikâyetleri işleme almadıkları ve sağlanan menfaatten pay aldıkları doğrultusunda anlatımlar dosyada yer alıyor.

OTELLERİN RESMÎ KAYITLARI DA İNCELENDİ

Savcılık soruşturma çerçevesinde Liva ve Vista Otel ile alakalı resmî kayıtları da dosyaya aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen kayıtlarda, Liva Otel’de yapı kullanma izin belgesinin sonrasında oluşturulan 500 metrekarelik ek bağımsız bölüm için yapı kayıt belgesi olduğu belirlendi.

Vista Otel açısından da yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinden sonraki yapılaşmaya ilişkin kayıtlar incelendi ve aykırılıklara ilişkin yapı kayıt belgesi olduğu tespit edildi.

NAKİT PARANIN DÖVİZ VE ALTINA ÇEVRİLDİĞİ BEYANI

Atilla Küsbeci hakkındaki dosyada, imar işlemlerinden toplandığı bildirilen nakit paranın finansal sisteme nasıl dahil edildiğine ilişkin anlatımlar da yer alıyor.

Dosyadaki beyanlara göre Küsbeci’nin nakit parasının Ziya Şişman üstünden Navida Tarım kapsamında finansal sisteme sokulduğu, paraların Dinar Döviz ve Mazlum Kuyumculuk üstünden euro ve altına çevrildiği, ayrıca Atilla Küsbeci’nin babası Durmuş Küsbeci adına araziler alındığı aktarılıyor.

HAKEDİŞ İÇİN AYLIK 50 BİN TL RÜŞVET

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren müteahhit Başar Erdem, Atilla Küsbeci’nin kendisini telefonla aradığını ve hakedişlerini alabilmesi amacıyla Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in danışmanı Ali Ülkü’ye her ay 50 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini aktardı.

Erdem’in ifadesine göre ödeme sistemi daha sonra fiilen işlemeye başladı. Ali Ülkü’nün, Erdem’in talimatıyla Mehmet Dinar’a ait Dinar Kuyumculuk’tan aylık 50 bin TL aldığı dosyadaki beyanlar arasında.

5 MİLYON TL’LİK RÜŞVET TALEBİ CİMER’E TAŞINDI

Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer’in ifadesi, soruşturmanın bir başka önemli kısmını oluşturuyor.

Canıtezer, firmasının imar ve ruhsat işlemleri esnasında Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci’nin kendisinden 5 milyon TL rüşvet istediğini anlattı.

Canıtezer, parayı vermemesi sonrasında şirketinin imar ve ruhsat işlemlerinin sonuçlandırılmadığını söyleyerek konuyla alakalı CİMER’e başvuruda bulunduğunu ifade etti.

“PARAYI ÇİÇEKLERLE BİRLİKTE VAZONUN İÇİNE BIRAK”

Canıtezer’in ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, 5 milyon TL’nin nasıl teslim edilmesinin istendiğine ilişkin anlatım oldu.

Canıtezer, Atilla Küsbeci’nin kendisine, parayı eşi Merve Küsbeci’nin görev yaptığı imar birimine götürmesini ve bir vazonun içerisine çiçeklerle birlikte koyarak bırakmasını söylediğini ifade etti. Canıtezer, bu yöntemi kabul etmediğini ve söz konusu parayı teslim etmediğini söyledi.

RUHSAT ÇIKTI, TADİLAT SÜRECİ BAŞLADI

Canıtezer daha sonra yapı ruhsatını alabildiğini ancak inşaattan iki defa tadilat projesi istendiğini söyledi. Bu işlemlerin daha önce kendisinden talep edilen parayı ödemeye zorlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Savcılığın yaptığı araştırmada Mezitli Belediyesi kayıtlarında söz konusu parsel için 29 Nisan 2026 tarihinde yeni yapı ruhsatı, 30 Temmuz 2026 tarihinde ise tadilat amaçlı yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildi.

“EMİR YÜKSEK YERDEN”

Canıtezer’in ifadesine göre dönemin ruhsat şefi Ruşen Sayılğan daha sonra Atilla Küsbeci tarafından Yapı Kontrol Şefi olarak görevlendirildi.

Sayılğan’ın şantiyeye gelerek yapının üçüncü kez tadilat projesine sokulacağını bildirdiği, Canıtezer’in nedenini sorması üzerine ise “Serkan Bey, siz sebebini biliyorsunuz.” dediği aktarıldı.

Canıtezer, konuyu daha önce Atilla Küsbeci tarafından istendiğini söylediği paraya getirdiğinde Sayılğan’ın “Benim bu konuda yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden.” şeklinde karşılık verdiğini anlattı.

RÜŞVET PARASININ SERİ NUMARALARI KAYDEDİLDİ

Canıtezer’in anlatımına göre görüşmenin ardından talep edilen paranın bir bölümünü hazırlayabileceğini söyledi ve 19 Ağustos 2026’da 100 bin TL nakit parayla KOM Şube Müdürlüğüne gitti.

Dosyada, paranın polise teslim edildiği ve banknotların seri numaralarının kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Canıtezer, Ruşen Sayılğan’ın bildireceği yer ve zamanda bu parayı teslim etmeye hazır olduğunu görevlilere söyledi. Canıtezer ifadesinde Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, Merve Küsbeci ve Ruşen Sayılğan’dan şikâyetçi oldu.

MERVE KÜSBECİ DOSYADA HANGİ EYLEMLERDE YER ALIYOR?

Merve Gözde Küsbeci’nin SGK kaydında Mezitli Belediyesinde şehir plancısı olarak çalıştığı görülüyor. Küsbeci’ye doğrudan yöneltilen en önemli suçlama Liva ve Vista Oteller’e ilişkin işlemler üzerinden geliyor.

Dosyadaki beyanlarda Merve ve Atilla Küsbeci’nin otellerin imar işlemlerini birlikte onayladıkları, imara aykırı bölümler hakkındaki şikâyetleri işleme koymadıkları ve karşılığında sağlanan menfaatten pay aldıkları anlatılıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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