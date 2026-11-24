Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Toplantıda, Bahçeli’nin taktığı rozet ve yüzük dikkat çekti. MHP liderinin, rozet ve yüzüğünde Talâk Suresi 3. ayetinin meali yer aldı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine taşıdığı sembollerle gündeme geldi. MHP liderinin konuşması sırasında taktığı rozet ve yüzükteki detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş iradesini güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görecek, destekleyecek ve Türkiye'yi en ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam bu zamanlarda önemli görevler düştüğünü söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

AYET İLE MESAJ VERDİ

Bahçeli, taktığı rozet ve yüzükte Kur'an-ı Kerim'den Talak Suresi'nin 3. ayetine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bahçeli’nin taktığı rozet dikkat çekti.

MEALİ DİKKAT ÇEKTİ

Yüzük ve rozette yer alan Talak Suresi'nin 3. ayetinin meali dikkat çekti.

Okunuşu "Ve men yetevekkel alellâhi fe huve hasbuh" olan ayeti kerimenin meali "Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter" şeklindedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bahçeli’nin taktığı rozet dikkat çekti.

TEVEKKÜL NE DEMEK?

Tevekkül "Allahü teâlâya teslîm olma; bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra O'na güvenme; kalbin, her işte Allahü teâlâya îtimâd etmesi, güvenmesi" manasına gelir.

TALAK SURESİ TEFSİRİ

Boşanma ile alakalı hükümlerle başlayan Talâk Suresi’ndeki bu ilk iki ayet-i kerimenin devamı olan 3. ayet-i kerimenin tam halinin meali ve tefsiri ise şöyle:

“Ve hiç hesaba katmadığı, yani hiç aklına gelmeyen bir yerden onu rızıklandırır. Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Kim çok istiğfar ederse Allah onun için her türlü kederden ferahlık, her sıkıntıdan bir çıkış verir ve onu hiç hesaba katmadığı yerden rızıklandırır.” (Hadisi Ahmed b. Hanbel, Müsned’de, Hâkim, Müstedrek’te tahrîc ettiler. Bkz. el-Fethu’l-Kebîr, 3/169.( Rivayet edildiğine göre Avf b. Mâlik el-Eşcaî’nin oğlu Sâlim’i müşrikler esir aldılar. Avf, Rasûlüllah’a gelip: “Oğlum esir edildi.” diye faciadan şikâyet etti. Hazret-i Peygamber kendisine: “Allah’tan kork (günaha girmekten sakın) ve çok, Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm de.” buyurdu. Avf denileni yaptı. Avf bir gün evinde otururken oğlu kapıyı çaldı. Yanında yüz tane deve vardı. Düşmanlar onu unutmuşlar, o da develeri sürüp getirmişti. Onun üzerine bu âyet indi. (9) Biliniz ki sıkıntı ve rızık dünyevî de, uhrevî de olur. Bir kimse Allah’tan gereği gibi korkarsa Allah onun için her iki dünyanın sıkıntılarından bir çıkış verir. Onu dünyanın menfaatlerinden rızıklandırır. Denilirse ki, müttakîlerin en müttakîleri peygamberler ve velîlerdir. Oysa onlar insanlar içinde dehşetli meşakkatlere, uzun süren musibetlere en çok maruz kalanlardır. Nitekim Hazret-i Peygamber bir hadiste şöyle buyurmuştur: “İnsanların en çok musibete uğrayanları peygamberlerdir. Sonra sırayla iyiler ve iyilerdir.” (10) Buna şöyle cevap verilmiştir: Bunların dünyada başlarına gelenler için şükredilecek bir sonuç ve büyük menfaat vardır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Dilediğini yapar ve dilediğine hükmeder. Kim Allah’a güvenip dayanırsa... “Güvenip dayanma” diye terceme ettiğimiz “tevekkül”, kalbi tüm bağlardan kesip her hâlükârda Allah’a bağlanmaktır. O Allah, kendisine yeter. Yani bütün işlerinde tevekkül edene yeter ve ona, “Artık yeter.” deyinceye kadar verir. Eğer: “Allah’ın rızık konusundaki hükmü değişmez, o hâlde tevekkülün anlamı ne?” denilirse şu cevabı veririz: “Bunun anlamı şudur: Tevekkül edenin gönlü boş, kalbi sakindir. Allah’ın hükmünü beğenmemezlik etmez. Bu yüzden tevekkül övülmüştür. Rasûlüllah şöyle buyurmuştur: ‘Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül ederseniz (güvenip sığınırsanız), O sizi sabahleyin aç gidip akşam tok dönen kuşu rızıklandırdığı gibi rızıklandırır.’ Bu hadisin anlamı şudur: Kuş, sabahleyin açlıktan karnı çekik bir hâlde gider, günün sonunda karnı tok olarak döner. Hadis, kazanmayı terk edip oturmayı teşvik etmemektedir. Aksine onda rızık aramaya teşvik vardır. ‘Sabah gider, akşam döner.’ sözü buna delildir.” Tevekkül, maişet temini için çalıştıktan sonra olur. Sözgelimi çiftçi tohumu tarlaya ektikten sonra tevekkül eder. Bu yüzden eskiler: “Ticaret yapın, kazanın. Şüphesiz sizden birisinin ihtiyaç içinde olduğu zaman ilk yiyeceği dinidir.” demişlerdir. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Yani muradını tamamlayıcı, kendisine dayanıp güvenen güvenmeyen tüm yaratıkları hakkında takdir ettiği şeyleri yapıcı ve yaratıcıdır. Şu kadar var ki, kendisine dayanıp güvenenlerin günahlarını örter, ecrini artırır. “Bâliğ” kelimesi, “bâliğun” şeklinde tenvinli olarak, “emrihi” de fetha ile “emrahü” şeklinde de okunmuştur. O zaman anlam: “Şüphesiz Allah muradına erer, dilediği her şeyi yapar, istenilenden âciz olmaz.” şeklinde anlaşılır. Allah rahatlık ve şiddet, fakirlik ve zenginlik, ölüm ve hayat ve benzeri her şey için kendisinde son bulacak bir ölçü koymuştur. Yani takdir etmiştir. Ondan önce de meydana gelmez, sonraya da kalmaz. Onu değiştirmek de söz konusu değildir.” [Kaynak: İslamil Hakkı Bursevî - Ruhul Beyan Tefsiri, Talak Suresi 3. ayet-i kerime]

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