MHP'li belediye başkanı önce kalp krizi, ardından beyin kanaması geçirdi

8 Aralık 2023 06:00 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 07:16

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

Göğüs ağrısı şikayeti ile devlet hastanesine başvuran Kars Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hayali, hekimler tarafından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Sevk edildiği hastanede anjiyo olan ve yoğun bakımda tedaviye altına alınan Hayali'nin beyin kanaması da geçirdiği tespit edildi.

AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu hastaneye gelerek Hayali hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hayali'nin, ailesinin de isteği üzerine başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Belediye Başkanı Hayali, Harakani Havalimanı'na gelen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

HARUN HAYALİ KİMDİR?

Harun Hayali 1 Mayıs 1962'de Sarıkamış’ta doğdu. Hayali, ilkokul ortaokul ve liseyi Sarıkamış’ta tamamladı. Harun Hayali daha sonra Kars Kafkas üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünden mezun oldu.