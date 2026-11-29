MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir arasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İzleme Komisyonu tartışması yaşandı. Emir'in açıklamalarına cevap veren Yıldız, çerçeve yasanın TBMM'deki oylamasında Yeni Parti'den kabul oyundan daha fazla ret oyu çıktığını hatırlatarak "Bu süreci hiçbir güç geriye çeviremeyecektir" dedi.

Kaydet a- | +A

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada YENİ Parti'nin İzleme Komisyonuna üye vermeyeceğini TBMM Başkanlığına resmen bildirdiğini anımsatararak MHP'nin Terörsüz Türkiye hedefinden hiçbir zeminde taviz vermeyeceğini vurguladı.

MURAT EMİR'DEN İTİRAZ

Yıldız'ın açıklamalarına cevap veren Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin demokratikleşme olmadan barışın sağlanamayacağı yönündeki tutumunu sürdürdüğünü savundu.

Emir, raporun "İzleme ve Raporlama Mekanizması" başlıklı bölümünde yürütme tarafından hazırlanacak raporların TBMM'ye sunulmasının gerekli görüldüğünü iddia ederek şunları kaydetti:

"Biz yine sözümüzün arkasındayız. Yapılması gereken bir komisyonun yürütme ile görüşmesi yerine, yürütmenin Genel Kurula rapor sunmasıdır. En azından tutarlılık bunu gerektirmektedir."

MHP'li Feti Yıldız'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu süreci hiçbir güç geriye çeviremeyecek

YILDIZ: BU SÜRECİ HİÇBİR GÜÇ GERİYE ÇEVİREMEYECEKTİR

Emir'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan MHP'li Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Yıldız, "Her türlü ayrıştırmaya karşı eskisinden daha hazır gençlerimiz, daha cesur kadınlarımız var. Bu süreci hiçbir güç geriye çeviremeyecektir. 2024 Yasama yılının başından beri sürece dair tutumunuzu aziz milletimiz izliyor" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TEKİ OYLAMAYI HATIRLATTI

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM'deki oylamasını hatırlatan Yıldız, 561 milletvekilinin katıldığı oylamada düzenlemenin 467 oyla kabul edildiğini belirtti.

Yıldız, Mecliste temsil edilen 15 siyasi partiden 12'sinin kanuna destek verdiğini, Yeni Parti'nin ise oylamada ikiye bölündüğünü ve partiden kabul oyundan daha fazla ret oyu çıktığını kaydetti.

Meclisin yüzde 92'sini aşan bir temsil gücünün kanunun kabulüne destek verdiğini ifade eden Yıldız, Emir'e şu sözlerle seslendi:

"Terörsüz Türkiye’nin temel yasası olan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un oylaması sırasındaki siyasi duruşunuz kayıt altına alınmıştır. Bu gerçeği hiç bir açıklamayla değiştiremezsiniz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala