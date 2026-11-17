Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alarak yaptığı "Bunlardan sadece midyeci olur" paylaşımına İstanbul'da midyecilik yapan esnaftan tepki geldi. Yaklaşık 20 yıldır midyecilik yapan Cengiz Aslan, "Bizi küçümsemiş. Evimize, çocuklarımıza bununla bakıyoruz. Kendine güvenen gelip yapsın. Bu da bir meslek" dedi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, İstanbul'da midyecilik yapan esnafın tepkisine neden oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntılayan Gürüz, "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullandı.

Gürüz'ün infiale yol açan sözlerine tepki gösteren midyeciler, mesleklerinin küçümsendiğini belirterek yaptıkları işin emek ve üretim gerektirdiğini söyledi.

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"BİZİ KÜÇÜMSEMİŞ, KENDİNE GÜVENEN GELİP YAPSIN"

İstanbul'da 20 yıldır midyecilik yapan 42 yaşındaki Cengiz Aslan, Gürüz'ün açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti.

Yıllardır midye satarak geçimini sağladığını anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Yıllarca yaptık, satıyoruz. Her bölgede sattık. Bu sabah bir haber çıktı. Ben üzüldüm. Adnan Yüksel Bey 'Anca midyeci olur' demiş, küçümsemiş bizi. Annemiz, kardeşimiz yapıyor. Ekmeğimizi yıllarca bundan kazanıyoruz. Bizi küçük göstermesi hiç iyi olmamış. Çok üzüldüm."

"Evimize, çocuklarımıza bununla bakıyoruz" diyen Aslan, midyeciliğin de bir meslek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yıllarca da aynı şekilde hijyenle midyemizi üretiyoruz. Kendine güvenen gelip yapsın. Herkes gelip yapabilir mi? Bu da bir meslek. Üretimdir. En güzel pilavla yapılıyor. İnsanlara hitap ediyoruz."

Gürüz'e çağrıda bulunan Aslan, "İçeriğini öğrenmesi, gelip yerinde görmesi gerekiyor. Bir yorum yapmak istiyorsan yerinde göreceksin, sonra yorum yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz

"BİR İŞİ BİR KİTLEYE BAĞLAMAK YANLIŞ"

Midyecilik yapan Resul Kır da bir mesleğin belirli bir şehir veya toplulukla ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Kendisinin Ağrılı olduğunu belirten Kır, hem midye çıkardığını hem de satışını yaptığını söyledi.

Kır, "Herkes, her başarılı insan her işi yapabilir. Ben Ağrılıyım ama demek ki ben başarabiliyorum. Hem midyeyi denizden kendim çıkartıyorum hem de satıyorum. Bir işi bir kitleye bağlamak yanlış. Herkes yapabilir. 81 ilin 81 vatandaşı da yapabilir. Yani bir kişiyle, bir ilden alakalı değil" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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