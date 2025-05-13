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Milyonlarca liralık Osmanlı ve Roma altınları çıktı... Kuşadası'nda dev tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milyonlarca liralık Osmanlı ve Roma altınları çıktı... Kuşadası&#039;nda dev tarihi eser operasyonu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evde 5 milyon TL değerinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi altınlar ve eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çarpıcı bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi’nde T.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser sakladığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, düzenlenen baskınla şüpheli T.T.’yi yakaladı.

Milyonlarca liralık Osmanlı ve Roma altınları çıktı... Kuşadası'nda dev tarihi eser operasyonu - 1. Resim

ORJİNAL TARİHİ ESERLER

Yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 4 adet altın sikke, 63 adet gümüş sikke, 270 adet bronz sikke, 1 adet kalkan, 1 adet hançer ve kını, 4 adet yüzük, 12 adet obje ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede ele geçirilen eserlerin, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait orijinal tarihi eser olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.T., hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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