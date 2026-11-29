TBMM Genel Kurulu, 1 Aralık Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında enerji ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren kanun teklifini ele alacak. Düzenleme yasalaşırsa 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları silinecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, haftalık mesaisine 1 Aralık Salı günü başlayacak. Yeni haftada milletvekillerinin gündeminde, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yer alıyor.

Teklifle, 1 Ocak 2017'den önceye ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Milyonların beklediği teklif Meclis'e geliyor: Eski borçlar silinecek

Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

İSTİHDAM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILIYOR

İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek, uygulamayı 31 Aralık 2029'a kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Milyonların beklediği teklif Meclis'e geliyor: Eski borçlar silinecek

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Milyonların beklediği teklif Meclis'e geliyor: Eski borçlar silinecek

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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