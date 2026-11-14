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Mirasçıların itirazı sonuç vermedi! Mehmetçiğe bıraktığı eve Yargıtay’dan onay

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Mirasçıların itirazı sonuç vermedi! Mehmetçiğe bıraktığı eve Yargıtay’dan onay
Başlık ResmiMirasçıların itirazı sonuç vermedi! Mehmetçiğe bıraktığı eve Yargıtay’dan onay

Okuma yazma bilmeyen bir kadının evini Mehmetçik Vakfına bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan vasiyetnamenin iptali davasında son kararı Yargıtay verdi. Hukuk Genel Kurulu, işlemin tanıklar huzurunda ve kesintisiz gerçekleştirildiğine hükmederek vasiyetnamenin geçerliliğini onayladı.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, okuma yazma bilmeyen bir kadının evini Mehmetçik Vakfına bağışladığı vasiyetnameye yönelik açılan iptal davasında nihai kararını verdi. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, bekâr ve çocuksuz bir kadın, adına kayıtlı konutunu vasiyetnameyle Mehmetçik Vakfına bıraktı. Mirasçıları olan yeğenleri, kadının okuma yazma bilmediğini, işlem tarihinde akli melekelerinin yerinde olmadığını ve yasal şekil şartlarına uyulmadığını öne sürerek dava açtı.

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Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu raporunu esas alıp ehliyetin tam olduğunu belirterek davayı reddetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de istinaf başvurusunu reddetti. Yeğenlerin temyizi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tanıkların beyanı doğrulayan ifadelerinin bulunmadığına dikkati çekerek kararı bozdu.

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Bozma sonrası ilk derece mahkemesi vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Dosya bu defa Yargıtay 7. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, işlemde gerekli açıklamaların bulunduğunu belirterek iptal kararını bozdu. İlk derece mahkemesi direnince son sözü Hukuk Genel Kurulu söyledi. Kurul, işlemin kesintisiz ve tanıklar huzurunda yapıldığını vurgulayarak vasiyetnameyi geçerli saydı.

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