MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan BAE'ye kritik ziyaret

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulundu. Kalın, ziyaret kapsamında Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildi.

Görüşmeye BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi de katıldı.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, ziyarete ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Göktaş, görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların değerlendirildiğini bildirdi.

Türkiye ile BAE arasındaki stratejik ortaklığın önemine dikkat çeken Göktaş, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel güvenlik ve barışın pekiştirilmesine önemli katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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