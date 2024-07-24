MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ve 2 terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye’de terör örgütü PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli’yi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 3 teröristin faaliyetlerini uzun süre takip etti.

MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi ve şartların oluşmasıyla operasyon için düğmeye basıldı.

Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda PKK/KCK’lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli öldürüldü.

MORAL KAYBI YAŞADILAR

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye’de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.