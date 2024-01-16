Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    MİT'ten kaçış yok, PKK'lı terörist 'Liman Suwyeş' Kamışlı'da vuruldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit edildiği saldırının ardından sınır ötesi operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Dün Metina'da terör örgütündeki kadın teröristleri komuta eden PKK'lı Hülya Mercen'in öldürülmesinin ardından bugün de kadın yapılanması sorumlularından 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş Kamışlı'da etkisiz hale getirildi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin kadın yapılanması sorumlularından 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş’i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PAJK meclis üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularından olan Liman Suweyş, Suriye’de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu.

    MİT'ten kaçış yok, PKK'lı terörist 'Liman Suwyeş' Kamışlı'da vuruldu

    KANDİL TALİMATLARINI AKTARIYORDU

    Türkiye’ye sınır olan Kamışlı bölgesinde Kandil’den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye’ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden Suweyş, Türkiye’ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT’in hedef listesindeydi.

    KADIN TERÖRİSTLERİN SORUMLUSUYDU

    Aslen Suriye Amudeli olan ve 'Rihan Amude' ile 'Reyhan' kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010’da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılında PKK/YPG’nin Irak Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak’ın ardından Suriye’ye geçiş yapan Liman Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG’nin Suriye’deki kadın yapılanması KONGRA-STAR’ın Irak Süleymaniye’deki sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

    MİT'ten kaçış yok, PKK'lı terörist 'Liman Suwyeş' Kamışlı'da vuruldu

    HÜLYA MERCEN DE ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan dün de 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde, PKK'lı kadın teröristleri komuta eden 'Peyman Bagok' kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirilmişti.

    Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MitSuriye
    Haberler > Gündem > MİT'ten kaçış yok, PKK'lı terörist 'Liman Suwyeş' Kamışlı'da vuruldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonu - GündemMİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonuMHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor - Gündem'Terör örgütlerinin sahibi Brüksel-Washington hattıdır'Bölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu - GündemBölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurduAntalya’da hasta yakınlarından 2 sağlık çalışanına darp, hakaret, tehdit - Gündem2 sağlık çalışanına darp, hakaret, tehdit!Meteoroloji tek tek duyurdu, 25 şehir için turuncu ve sarı kod uyarısı - Gündem25 şehir için turuncu ve sarı kod uyarısıYeşil Sol Parti kongresindeki terör propagandasına 16 gözaltı kararı - GündemYSP kongresindeki terör propagandasına 10 gözaltı kararıFETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltı - GündemFETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 11 gözaltıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Sammy Ali İstanbul’da yakalandı - GündemSammy Ali İstanbul’da yakalandıHainleri Suriye’de karanlığa gömdük - GündemHainleri Suriye’de karanlığa gömdükIrak'ta saldıran kalleşler yine fırsat kolluyor, Batı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyor - GündemBatı’nın piyonu PKK/YPG Suriye’de tuzak kuruyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...