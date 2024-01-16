MİT'ten kaçış yok, PKK'lı terörist 'Liman Suwyeş' Kamışlı'da vuruldu

16 Ocak 2024 09:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:12

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin kadın yapılanması sorumlularından 'Rihan Amude' kod adlı Liman Suwyeş’i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/PAJK meclis üyesi ve PAJK Suriye sözde sorumlularından olan Liman Suweyş, Suriye’de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu.

KANDİL TALİMATLARINI AKTARIYORDU

Türkiye’ye sınır olan Kamışlı bölgesinde Kandil’den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye’ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden Suweyş, Türkiye’ye yönelik faaliyetleri sebebi ile MİT’in hedef listesindeydi.

KADIN TERÖRİSTLERİN SORUMLUSUYDU

Aslen Suriye Amudeli olan ve 'Rihan Amude' ile 'Reyhan' kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010’da örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün en üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılında PKK/YPG’nin Irak Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüttü. Irak’ın ardından Suriye’ye geçiş yapan Liman Suweyş, kadın örgüt mensuplarının sorumluluğunu yaptı. 2022 yılında ise yeniden PKK/YPG’nin Suriye’deki kadın yapılanması KONGRA-STAR’ın Irak Süleymaniye’deki sorumlusu oldu. Suweyş, son olarak PAJK'ın Suriye sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

HÜLYA MERCEN DE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan dün de 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde, PKK'lı kadın teröristleri komuta eden 'Peyman Bagok' kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirilmişti.

Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu. Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.