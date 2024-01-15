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    MİT'ten Metina'da nokta atışı, PKK'lı Hülya Mercen öldürüldü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    MİT, 9 askerimizin şehit edildiği Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütü PKK'nın kritik ismini etkisiz hale getirdi. Birçok eylemin baş faili ve kadın teröristleri komuta eden terörist olan 'Peyman Bagok' kod adlı Hülya Mercen, Türkiye'ye geçeceği istihbaratı üzerine düğmeye basılmasıyla öldürüldü.

    MİT&#039;ten Metina&#039;da nokta atışı, PKK&#039;lı Hülya Mercen öldürüldü
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit edilmesinin ardından bölgedeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    METİNA'DA NOKTA OPERASYON

    MİT’in Irak’ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütü PKK'nın Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu 'Peyman Bagok' kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Metina'da nokta atışı, PKK'lı Hülya Mercen öldürüldü

    KANLI EYLEMLERİN BAŞ FAİLİYDİ

    Terörist Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında Türk askerlerinin şehit edildiği birçok eyleme katıldı. Türkiye ve Irak’ın kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemi planlayarak bizzat katıldı. Bu eylemler neticesinde MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen’i hedef listesine aldı.

    TÜRKİYE'YE GEÇECEKTİ

    MİT’in saha ajanları, PKK’lı Mercen’in Metina’da olduğunu tespit etti. Mercen'i yakın takibe alan MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen’in yakın çevresine sızdı. Terörist Hülya Mercen’in, PKK’nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alan MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

    MİT'ten Metina'da nokta atışı, PKK'lı Hülya Mercen öldürüldü

    KADIN TERÖRİSTLERİ EĞİTİYORDU

    MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla terörist Hülya Mercen, Metina’da etkisiz hale getirildi.

    Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG Askeri Konseyi ve YJA-STAR Konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK Meclisi’ne de üyeydi. Aynı zamanda Zap alanında kadın örgüt mensuplarından da sorumlu olarak da faaliyet yürütüyordu.

    Son olarak PKK Kuzey Sevk ve İdare Karargahı’nda kadın teröristleri komuta eden terörist Mercen’in, MİT tarafından etkisiz hale getirilmesi, örgütte yönetim boşluğuna neden oldu.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PkkMetinaMit
    Haberler > Güncel > MİT'ten Metina'da nokta atışı, PKK'lı Hülya Mercen öldürüldü
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