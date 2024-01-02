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    MİT'ten "Mossad ajanlarına" operasyon! Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sözlerini paylaştı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yapan yabancı uyruklulara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyor" sözlerini paylaştı.

    MİT&#039;ten &quot;Mossad ajanlarına&quot; operasyon! Fahrettin Altun, Erdoğan&#039;ın sözlerini paylaştı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul merkezli 8 ilde, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yapan yabancı uyruklulara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yakalanan 34 şüphelinin, Türkiye'deki Filistinliler ve İsrail karşıtı İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi faaliyetleri amaçladığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyor" sözlerini hatırlattı.

    MİT'ten "Mossad ajanlarına" operasyon! Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sözlerini paylaştı

    Sosyal medya hesabından, MİT ve Emniyet tarafından İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşündeki "Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar " sözlerini paylaştı. 

    Fahrettin Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Aralık 2023'te Katar programı dönüşünde, ABD'li Wall Street Journal gazetesindeki "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" yönündeki haberin hatırlatılması üzerine gazetecilere yaptığı açıklamadan bir bölüme yer verdi.

    ​​​​​​​Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:

    "Bunlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Türkiye'de böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MitErdoğanFahrettin AltunMossadIsrail
    Haberler > Gündem > MİT'ten "Mossad ajanlarına" operasyon! Fahrettin Altun, Erdoğan'ın sözlerini paylaştı
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