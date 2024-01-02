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    İsrail casuslarına İstanbul merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    İsrail casuslarına İstanbul merkezli operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Haber Ajansı

    İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptığı öne sürülen 33 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

    Soruşturmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgileri tespit edildi.

    8 İLDE 57 OPERASYON: 33 GÖZALTI

    Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında olabileceği değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi.

    Emniyet güçlerinin İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

    Operasyon kapsamında 13 şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Haber Ajansı
    IsrailCasusGözaltı
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