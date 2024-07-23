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MSB duyurdu: Sevkan Çele kod adlı terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bakanlık Çele ile birlikte 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

MSB,  Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: 

Terör örgütüne ağır bir darbe daha Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

SEVKAN ÇELE DE ETKİSİZ! 

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.

MSB duyurdu: Sevkan Çele kod adlı terörist etkisiz - 1. Resim

Terörist Yusuf Kalkan

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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