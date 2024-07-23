MSB duyurdu: Sevkan Çele kod adlı terörist etkisiz

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme:

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"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bakanlık Çele ile birlikte 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.