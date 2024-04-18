Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB'den İncirlik kararı: Jet üstü oldu

MSB'den İncirlik kararı: Jet üstü oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MSB&#039;den İncirlik kararı: Jet üstü oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosunun konuşlandırılacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karar dikkat çekti. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." denildi.

F-16 FİLOSU KONUŞLANDIRILACAK

MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi.

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

MSB kaynakları, B-1B Uçakları'nın eğitimlerinin önceden planlandığını da bildirdi.

İlgili Haberler

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Adana’da bulunan ve kamuoyunda da adı yakından bilinen İncirlik Hava Üssü 1951 yılında kullanıma açıldı. Üs içerisinde Türk Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri uçakları bulunuyor.

1955 yılında resmi ismi ‘Adana Hava Üssü’ olarak değiştirildi. 1958’e gelindiğinde ise ‘İncirlik Hava Üssü’ adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı’nın aldığı kararla ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ ismi verildi.

Bilindiği üzere Hava Kuvvetleri’nde üsler ‘ana jet’, ‘ana ulaştırma’ ve ‘tanker üssü’ olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından ‘10. Tanker Üs Komutanlığı’ olarak adlandırılıyordu.

İlgili Haberler

Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon’da bulunan 152. Filo, İncirlik’e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik’te görevlendirilmesiyle burası ‘Tanker Üssü’ kategorisinden çıktı ve ‘Ana Jet Üssü’ oldu. 

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre son 2 haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
IMF hesaplamasına göre 2028 yılında Dolar TL 85 TL olacakDolar TL 2029'da 99 TL! IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya'daki teleferik kazasında havada asılı kalan kabinler indirildi - GündemAntalya'daki teleferik kazasında yeni gelişmeİstanbul'un göbeğinde skandal! Kilolarca at eti ele geçirildi - GündemKilolarca at eti ele geçirildiFilm değil... 'Sazan sarmalı' gerçek oldu! Yüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtuldu - GündemYüz binlerini kaptırmaktan son anda kurtulduSaniyeler içinde yerle bir olmuş, 1000'e yakın insan ölmüştü: 'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma - Gündem'Rönesans Rezidans' davasında ilk duruşma100 bin TL'lik dalgınlık! Tır şoförünün yardımına otobüs şoförü yetişti - Gündem100 bin TL'lik dalgınlık!Çanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltı - GündemÇanakkale'deki toprak kaymasında kepçe operatörüne gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...