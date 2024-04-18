MSB'den İncirlik kararı: Jet üstü oldu

Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosunun konuşlandırılacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda İncirlik Üssü ile ilgili alınan yeni karar dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." denildi.

F-16 FİLOSU KONUŞLANDIRILACAK

MSB, kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını bildirdi.

Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacak.

MSB kaynakları, B-1B Uçakları'nın eğitimlerinin önceden planlandığını da bildirdi.

İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NÜN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Adana’da bulunan ve kamuoyunda da adı yakından bilinen İncirlik Hava Üssü 1951 yılında kullanıma açıldı. Üs içerisinde Türk Hava Kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri uçakları bulunuyor.

1955 yılında resmi ismi ‘Adana Hava Üssü’ olarak değiştirildi. 1958’e gelindiğinde ise ‘İncirlik Hava Üssü’ adını aldı. 2024 itibariyle de Milli Savunma Bakanlığı’nın aldığı kararla ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ ismi verildi.

Bilindiği üzere Hava Kuvvetleri’nde üsler ‘ana jet’, ‘ana ulaştırma’ ve ‘tanker üssü’ olarak sınıflandırılıyor. İncirlik, Türk Hava Kuvvetleri tarafından ‘10. Tanker Üs Komutanlığı’ olarak adlandırılıyordu.

Geçtiğimiz yıllarda yine ihtiyaçlar doğrultusunda Merzifon’da bulunan 152. Filo, İncirlik’e kaydırıldı. Muharip bir filonun İncirlik’te görevlendirilmesiyle burası ‘Tanker Üssü’ kategorisinden çıktı ve ‘Ana Jet Üssü’ oldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre son 2 haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.