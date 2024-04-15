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Bölgedeki gelişmelerle mi ilgili? MSB'den Türkiye - ABD ortak eğitimiyle ilgili açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bölgedeki gelişmelerle mi ilgili? MSB&#039;den Türkiye - ABD ortak eğitimiyle ilgili açıklama

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ABD'ye ait kuvvetler ortak eğitim gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimler, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15-17 Nisan tarihleri arasında Türk hava sahasında ABD ile ortak gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerin son dönemde bölgede meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmadığına dair yazılı açıklamada bulundu.

"BÖLGEDEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BULUNMUYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16’larımız eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.”

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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