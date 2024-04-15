Bölgedeki gelişmelerle mi ilgili? MSB'den Türkiye - ABD ortak eğitimiyle ilgili açıklama

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme:

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ABD'ye ait kuvvetler ortak eğitim gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimler, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.