Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MSB: Irak'ta 5 terörist öldürüldü

MSB: Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Düzenleyen:
- Güncelleme:
MSB: Irak&#039;ta 5 terörist öldürüldü

Gündem Haberleri

MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Dün, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son bir haftada bölgede 15 teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

MSB, bugün yaptığı yeni bir açıklamada bölgede 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Tekel bayileri satmama kararı almıştı, BAT firmasından açıklama geldi30. turda da sonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi 6 Mayıs'a ertelendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekel bayileri satmama kararı almıştı, BAT firmasından açıklama geldi - GündemTekel bayileri satmayacaktı: BAT sigara grubundan açıklama!Dakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu! - GündemDakikalarca beklediği yolda saniyeler içinde savruldu!Çalılar arasında ölüme yakalanmıştı: Son sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktı - GündemSon sözleri ve oğluyla ilgili detay yürek yaktıMazbatasını alan Müsavat Dervişoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'ihanet' cevabı - GündemDervişoğlu'ndan, Bahçeli'ye 'ihanet' cevabıKamyonun çarptığı genç kız can vermişti! Antrenman yaptığı ortaya çıktı - GündemÜniversiteli genç kızla ilgili kahreden detaySaklandığı yer şoke etti! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki... - GündemAranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki...
Sonraki Haber Yükleniyor...