MSB: Irak'ta 5 terörist öldürüldü

MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor. Dün, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son bir haftada bölgede 15 teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

MSB, bugün yaptığı yeni bir açıklamada bölgede 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.