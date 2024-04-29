MİT'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri / Ajanslar
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hakurk bölgesine nisan ayının son haftasında peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında yönetici düzeyinde örgüt mensuplarının da olduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.
EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI!
Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.
NOKTA OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı.
Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.
Kaynak: Ajanslar