Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MİT'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
MİT&#039;den Irak&#039;ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem Haberleri  / Ajanslar

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Hakurk bölgesine nisan ayının son haftasında peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında yönetici düzeyinde örgüt mensuplarının da olduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. 

MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.

EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI!

Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.

NOKTA OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı.

Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak’ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Bakan Tunç'tan yeni anayasa mesajı: Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdikİsviçre'den çifte standart: Filistin'e destek mesajı atan akademisyenin çalıştığı enstitüye kapatma kararı çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin-Adana yolunda dehşete düşüren olay! 'Otoban çetesi yumurta atıp durdurdukları aracı soyuyor' iddiası - GündemOtobana pusu kuran hırsızlar dehşet saçıyor!Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı mı? Diplomatik kaynaklardan kritik açıklama - GündemDiplomatik kaynaklardan kritik açıklamaÇetenin başı İnegöllü iş kadını 'Hanımağa' çıktı: Suç örgütünde dikkat çeken 'tetikçi' detayı - GündemÇetenin başı İnegöllü iş kadını 'Hanımağa' çıktıBakan Yerlikaya duyurdu: Bomba yapımında bilgili 8 DEAŞ’lı İstanbul’da yakalandı - GündemBomba yapımında bilgili 8 DEAŞ’lı İstanbul’da yakalandıTürkiye kararını verdi! NATO Genel Sekreterliği için Mark Rutte desteklenecek - GündemTürkiye kararını verdi! NATO Genel Sekreterliği için...Rize onun için seferber olmuştu... 5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi hayatını kaybetti - GündemKalbine kavuştuğu gün can verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...