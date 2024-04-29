MİT'den Irak'ın kuzeyine operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 29 Nisan 2024 14:36 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme:

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.