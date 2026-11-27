Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki boz ayının vurulmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, Milli Park müdürünün görevden alındığını, yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanlığından Soğuksu Milli Parkı'nda 2 boz ayının vurulmasına ilişkin yapılan açıklamada, ön incelemenin tamamlandığı belirtildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Park müdürünün görevden alındığını duyuran Bakanlık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

Müdür görevden alındı! 2 boz ayının vurulduğu Soğuksu Milli Parkı soruşturmasında yeni gelişme

“YAVRULARIN DURUMU İYİ”

Yapılan açıklamada Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir. Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların hayat sahasının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş, termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

Müdür görevden alındı! 2 boz ayının vurulduğu Soğuksu Milli Parkı soruşturmasında yeni gelişme

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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