Bursa’da şirket finans birimine manav tedarikçisi esnafın yerine kendi IBAN numarasını vermesi sonucu işten kovulan restoran müdürünün işe iade edilmesi kararı, istinaftan döndü. İş Mahkemesi'nin 'mağdur' dediği müdürü Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) haksız buldu. Kararda "davanın, feshin haklı nedene dayanması nedeniyle reddine karar verilmiştir" denildi.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde restoran müdürü olarak çalışan kişi, manav tedarikçisini değiştirmek istedi. Şirket merkezi, yeni tedarikçinin kaşeli unvan ve banka hesap numaralarını istedi.

İddiaya göre müdür, hesap bilgileri bölümüne kendi şahsi banka hesap numarasını yazdı. Aradan geçen zamana rağmen alacağını tahsil edemeyen manav tedarikçisi, restoran merkezini aradı. Paranın yattığını belirten finans sorumlusu paranın tedarikçi değil restoran müdürünün hesabına yatırıldığını tespit etti. İşveren müdürü anında tazminatsız kovdu.

Müdür, Bursa 8. İş Mahkemesi'ne başvurarak 4 sene çalıştığı şirketten iş akdinin işverence haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ve yasal sürelere uyulmaksızın feshedildiğini öne sürdü.

Fesih gerekçesinde, tedarikçinin IBAN numarası yerine kendi İBAN bilgisini şirkete ilettiği, bu davranışı ile tedarikçi yerine davacıya ödeme yapıldığı ve bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olduğu belirtilerek iş akdinin feshedildiğini anlattı.

Müdürün IBAN oyunu elinde patladı! Hem tazminattan hem işinden oldu

Feshin haksız ve geçersiz olduğunu, yeni tedarikçinin ismi, e-postası ve telefon numarasını doğru olarak bildirmesine rağmen, yoğunluktan dolayı tedarikçi yerine sehven kendi IBAN bilgisini gönderdiğini dile getirdi.

Olayda muhasebenin de hatasının bulunduğunu, olay sonrası sadece kendisinin iş akdinin feshedildiğini belirterek işe iade, 8 aylık ücret tutarında iş güvencesi tazminatı ve 4 aylık brüt ücret tutarında boşta geçen süre ücret talebinde bulundu.

Müdürün IBAN oyunu elinde patladı! Hem tazminattan hem işinden oldu

MAHKEME 'İADEYE' TAMAM DEDİ

Davalı şirket avukatı ise davacının restoran yöneticisi olarak çalıştığını, iş akdinin işverence 4857 sayılı İş Kanunu 25/II-e madde hükmü gereğince haklı sebeple tazminatsız ve derhal feshedildiğini belirtti.

İş Mahkemesi, işe iade ve tazminat davasının 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi gereğince kabulüne, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmetti. Davalı şirket kararı istinafa taşıdı.

Müdürün IBAN oyunu elinde patladı! Hem tazminattan hem işinden oldu

EMSAL KARAR

Bursa BAM 3. Hukuk Dairesi (BAM) emsal nitelikte bir karara imza attı.

Davacının tedarikçi yerine kendi iban numarasını ilgili belgeye iliştirmesindeki gayenin; davalı işverence tedarikçiye yapılması gereken ödemelerin davacının hesabına geçmesini sağlamak olduğuna dikkat çekildi.

DAVA REDDEDİLDİ

Kararda, "Bu durumda davalı işvereninin tedarikçi 3. kişiler nezdinde güvenilirliğinin tartışmalı hale geleceği sabit olup bu işlem sonucu davacının tedarikçiye gönderilen parayı geçici bir sürede kullanma durumu olacaktır. Davacının bu eylemlerinin işverene karşı doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırılık teşkil ettiği tereddütsüz olup fesih 4857 sayılı yasanın 25/II-e md sine uygun olup mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun düşmeyecek gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Davalı tarafın istinaf başvurusunun kabulü ile Bursa 8. İş Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın, feshin haklı nedene dayanması nedeniyle reddine karar verilmiştir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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