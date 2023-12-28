Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Muğla'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

    Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmaris olan depremin büyüklüğü 4,0 olarak kaydedildi. Deprem sonrası panik oluştu. İşte Türkiye'deki son depremlerin listesi...

    Muğla&#039;da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çok sayıda fay hatının geçtiği Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün ülkenin muhtelif noktalarından çok sayıda korkutan gündeme geldi. Bugün ise önce Bingöl ardından Malatya salllandı.

    Son olarak Muğla'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.  

    AFAD DEPREME İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Muğla'daki depreme ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre deprem saat 13:40 sularında, yerin 43,28 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Muğla'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)Muğla'daki depremin tam lokasyonu

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaMuğlaMarmarisDepremAfad
    Haberler > Gündem > Muğla'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Zincirleme facianın ardından 2 kritik soru! - GündemZincirleme facianın ardından 2 kritik soru!Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük - GündemErdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdükMeteoroloji Profesörü Orhan Şen şehir şehir saydı! Bu yollara 3 gün sakın çıkmayın - GündemMeteoroloji Profesörü Orhan Şen şehir şehir saydı! Bu yollara 3 gün sakın çıkmayınFergio House operasyonunda 19 kişi yakalandı - GündemFergio House operasyonunda 19 kişi yakalandıTürkiye’nin AB’ye güvenmesi için vize serbestisi uygulanmalı - GündemTürkiye’nin AB’ye güvenmesi için vize serbestisi uygulanmalıFelaketi yaşayan yolcular o anları anlattı - GündemFelaketi yaşayan yolcular o anları anlattıMİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Kamışlı sorumlusu etkisiz - GündemMİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Kamışlı sorumlusu etkisizGüne Sakarya'dan kahreden haberle başladık! Siyasilerden art arda mesajlar - GündemGüne Sakarya'dan kahreden haberle başladık! Siyasilerden art arda mesajlarDost veya müttefik devletlere yardım limiti artırıldı! - GündemDost veya müttefik devletlere yardım limiti artırıldı!Meteoroloji'den 2 kente kuvvetli kar uyarısı - GündemMeteoroloji'den 2 kente kuvvetli kar uyarısı
    Sonraki Haber Yükleniyor...