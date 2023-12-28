Muğla'da deprem oldu! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)

28 Aralık 2023 13:56 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 15:27

Çok sayıda fay hatının geçtiği Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün ülkenin muhtelif noktalarından çok sayıda korkutan gündeme geldi. Bugün ise önce Bingöl ardından Malatya salllandı.

Son olarak Muğla'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmaris ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.

AFAD DEPREME İLİŞKİN BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Muğla'daki depreme ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre deprem saat 13:40 sularında, yerin 43,28 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Muğla'daki depremin tam lokasyonu

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