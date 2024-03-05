Muğla'da korkutan deprem!

AFAD, merkezi Datça olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.17'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4 olarak kaydedildi.

Dün Çanakkale'de bugün sabah saatlerinde afet bölgesi Hatay'da peş peşe meydana gelen depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

Samandağ merkezli depremden saatler sonra bu kez Muğla bir artçıyla sallandı.

AFAD verilerine göre merkezi Datça olan deprem saat 16.17'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 12.74 olarak kayda geçti.

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin paylaştığı verilerde sarsıntının büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 9.6 olarak duyurdu.