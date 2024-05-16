Muğla'da vahşice öldürülmüştü! Zehra Bayır'ın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

2022 yılında Muğla'da bulunan bir eğlence mekanının bahçesinde yer alan gölette 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın cansız bedeni bulundu. Bayır'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü hakimlikçe serbest bırakıldı, İlimder İ., ağabeyi Ömer İ. ve Ünal K. ise tutuklandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan maktul Bayır'ın eski erkek arkadaşı İlimder İ, ağabeyi Ömer İ. ile Ünal K'nin yanı sıra sanık ve müşteki avukatları katıldı.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti sanıklar ve avukatların son savunmalarını dinlerken, İlimder İ’ye 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Heyet, diğer sanıklar Ömer İ. ve Ünal K'nin ise 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan delil yetersizliğinden beratına, 'suç delillerini gizleme'den ise 4 yıl 6'şar ay hapse çarptırılmalarına hükmetti.

Sanıklardan İlimder İ'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 2 sanığın ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.