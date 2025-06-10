Muğla'ya Kurban Bayramı tatili bilançosu: Kente giriş yapan araç sayısı dikkat çekti

Muğla'da Kurban Bayramı sonrası Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında il asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Akbıyık, 5-9 Haziran tarihleri arasında kara yoluyla Muğla'ya 246 bin 582 araç girişinin gerçekleştiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde (5-9 Haziran 2025) kara yoluyla Muğla'ya toplam 246 bin 582 araç girişinin gerçekleştiği açıklandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ile Emniyet ve Jandarmadan ilgili şube müdürlerinin hazır bulunduğu il asayiş değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Dr. İdris Akbıyık, yapılan denetimler ve alınan önlemler sayesinde bu yıl ölümlü kaza oranının geçen yıla oranla büyük ölçüde azaldığını belirtti.

14 BİN 239 ARAÇ VE 4 BİN 20 MOTOSİKLETE İŞLEM UYGULANDI

Vali Akbıyık, "Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belirtilen tarihler arasında 94 bin 977 araç ve 25 bin 875 motosiklet trafik ekipleri tarafından kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 14 bin 239 araca ve 4 bin 20 motosiklete cezai işlem uygulandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ilimizde trafik ekiplerince kontrol edilen araç sayısında yüzde 23,36, motosiklet sayısında yüzde 42,49 oranında artış gözlemlendi. Yaralanmalı trafik kazası sayısı, geçen yıla göre yüzde 31,43 azaldı. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza bulunmazken, motosiklet kaza sayısında yüzde 37 azalış olduğu gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

HUDUT KAPILARINDAN 189 BİN 949 KİŞİ GELDİ

Vali Akbıyık, Muğla'ya havayolu ve hudut kapılarından giriş yapan ziyaretçi sayılarında artış olduğunu belirterek, "30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ilimize otogarlardan ve havayolu iç hatları aracılığıyla 222 bin 812 kişi, hudut kapılarından ise 189 bin 949 kişi giriş yaptı" dedi.