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Haberler > Gündem > Murat Kurum, DEM Parti seçmenine seslendi: 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz

Murat Kurum, DEM Parti seçmenine seslendi: 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, dün akşam katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti seçmenine mesajı sorulan Kurum, "Biz 16 milyon İstanbul'un oyuna talibiz ve 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz, bu anlayışla çalışacağız. Onlar orada hangi uzlaşı adı altında iş yürütürse yürütsün seçmenin de bir feraseti, bir kararı var." dedi.

31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kala Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HATIRLAMAYACAĞIM VAADİ VERMEM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini hatırlamamasına gönderme yapan Kurum, "Hatırlamayacağım vaadi vermem. Bizim siyaset anlayışımızda bu yoktur. Milletimizi hiçbir zaman kandırmadık. Yapabileceklerimizi söyledik ve yaptık. Muhakkak eksiklerimiz vardır. İş yaparken eksikleriniz ve kusurlarınız olabilir. Giresun, Malatya, Elazığ, Rize ve Bartın'da sözler verdik ve tuttuk. Elazığ'ın 'Kara Murat'ı iş yapmadan olamıyorsun. Sokak sokak gezdik." dedi.

"16 MİLYONA EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ"

DEM Parti seçmenine mesajı sorulan Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biz 16 milyon İstanbul'un oyuna talibiz ve 16 milyona eşit hizmet götüreceğiz, bu anlayışla çalışacağız. Onlar orada hangi uzlaşı adı altında iş yürütürse yürütsün seçmenin de bir feraseti, bir kararı var. O kararı sandıkta net şekilde yansıtacaktır. Ya iş yapana verecektir ya da kendi ideolojisi, tabanı üzerinde tercihini kullanacaktır. Öbür tarafa verdiğinde kullanılmış bir oyun onlara faydası olmayacağını net şekilde biliyor, bunu daha önce de denediler."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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