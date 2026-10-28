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Mustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı

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Mustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiMustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce Mustafa Sarıgül’ün adının da geçtiği soruşturmada, milletvekili hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

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İstanbul merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında dosyaya yeni isimler eklendi. Yurt içi ve yurt dışında kurulan hayali şirketler üzerinden milyonlarca liralık kaynağı belirsiz paranın aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, savcılığın talimatıyla 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiMustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

SARIGÜL AİLESİ TUTUKLANDI

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Mustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı
Başlık ResmiMustafa Sarıgül’ün de adının geçtiği kara para soruşturmasında yeni dalga! 10 kişi hakkında gözaltı kararı
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Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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