Naci Görür İstanbulluları uyarmıştı! Büyük Marmara depremi için geniş çaplı tatbikat

17 Ağustos 1999 yılında 7,4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi'nin yıl dönümünde İstanbul'da geniş çaplı tatbikat gerçekleştirildi. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de "Fayın deprem üretme zamanı" diyerek İstanbul'un o noktasını işaret etmişti.

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Naci Görür İstanbul'un o noktasını işaret etti! Zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip

Naci Görür İstanbul'un o noktasını işaret etti! Zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip

İstanbullular bugün Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 3,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem akıllara 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'ni hatırlattı. Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür günler öncesinde "Fayın deprem üretme zamanı" diyerek İstanbulluları uyardı. Depremin 25'inci yıl dönümünde İstanbul'da geniş çaplı deprem tatbikatı yapıldı.

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MARMARA DEPREMİ'NİN 25'İ YIL DÖNÜMÜ

Tarihler 17 Ağustos 1999’u saatler ise 03:02’yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi, 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Tarihin en acı ve en büyük felaketlerinden birisi olan 1999 Gölcük Depremi’nde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti binlerce vatandaşımız ise yaralandı. 45 saniye süren ve Türkiye tarihini derinden etkileyen depremin üzerinden 25 yıl geçti.

İSTANBUL'DA GENİŞ ÇAPLI TATBİKAT

Marmara depreminin 25'inci yılı dolayısıyla Silivri Kaymakamlığı ve AFAD iş birliğinde geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta dinleme yöntemi, hassas burunlu köpeklerle arama yöntemi, enkazdan depremzede kurtarma ve yüksekten ip ile yaralı kurtarma gibi birçok arama kurtarma yöntemi gerçekleştirildi. Yapılan tatbikata Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Yapılan tatbikat ise gerçeği aratmazken, tatbikatta enkaz altında arama kurtarma sahneleri canlandırıldı.

MARMARA'DA KORKUTAN DEPREM

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

NACİ GÖRÜR O NOKTAYI İŞARET ETTİ

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür günler öncesinde İstanbul'da yaşanacak büyük bir deprem için uyarıda bulundu.

Olası Büyük Marmara Depemi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemini vurgulayan Görür, "Dinamitle kırılacak kuvvete sahip" diyerek İstanbul'un en sağlam zeminini açıkladı.

Görür, Çekmeköy'ü işaret ederek "Zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip" dedi.